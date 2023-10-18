Бійці СБУ 'залишили окупантів без очей': знищено 5 новітніх комплексів відеоспостереження та РЕБ (відео)

На одному з напрямків фронту кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували одразу п'ять новітніх комплексів відеоспостереження росіян та одну з систем радіоелектронної боротьби, яка створювала радіоперешкоди для радіоелектронних засобів розвідки.

Як повідомили в СБУ, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе атакували російські спостережні комплекси.

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Так, росіянам "відключили": чотири комплекси "Муром" і один "Пергам". Зазначається, що російські бойовики використовували їх для цілодобового стеження за територією, де розміщувалися Сили оборони України.

"Ця техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари.Окрім того, кіберфахівці СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначений для придушення супутникового зв'язку", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові використовують американські далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, ними завдали удару по аеродромах Бердянська та Луганська, де було знищено дев'ять російських гелікоптерів.

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