Бійці ССО на Херсонщині знищили 'Солнцепьок' російських окупантів: відео

У Херсонській області бійці Сил Спеціальних операцій спільно з бійцями Служби безпеки та розвідниками ліквідували важку вогнеметну систему російських бойовиків "Солнцепьок".

Як повідомили у пресслужбі ССО, з цієї вогнеметної системи росіяни щоденно обстрілювали позиції українських військ на плацдармі у Кринках, що на лівобережжі Херсонщини.

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"Солнцепьок" було знищено за допомогою ударних безпілотних розвідувальних авіаційних комплексів.

"На Херсонському напрямку оператори ССО у взаємодії з СБУ та розвідниками 140-го ОРБ Морської піхоти виявили російську вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек"", – йдеться у повідомленні Сил Спеціальних операцій.

ТОС-1А "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система, яка вистрілює термобаричні боєприпаси залпом з 24 снарядів.

Нагадаємо, бійці "Азову" знищили одразу чотири комплекси окупантів "Муром" вартістю 200 тисяч доларів.

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