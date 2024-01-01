Бійці ССО навели вогонь HIMARS на ЗРК 'Бук' росіян на Донеччині (вибухове відео)

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило про знищення на Донецькому напрямку фронту російського ЗРК "Бук".

Зазначається, що бійці Третього окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку помітили зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

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"Оператори ССО навели на ворожий "Бук-М2" та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено", – йдеться у повідомленні.

Знищення зенітно-ракетного комплексу за допомогою HIMARS потрапило на відео:

ЗРК "Бук" призначений для боротьби з ворожими літаками, гелікоптерами, крилатими ракетами та безпілотниками. Використовується росіянами для прикриття різних родів військ чи наземних об'єктів від ворожих масованих авіанальотів. Здатний працювати в умовах, коли противник широко використовує радіоелектронне придушення і за будь-якої погоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як на Авдіївському напрямку воїнами ССО було знешкоджено розвідувальну групу російських бойовиків.

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