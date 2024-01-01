Бойцы ССО навели огонь HIMARS на ЗРК 'Бук' россиян в Донецкой области (взрывное видео)

Командование сил специальных операций ВС Украины сообщило об уничтожении на Донецком направлении фронта российского ЗРК "Бук".

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Отмечается, что бойцы Третьего отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении заметили зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

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"Операторы ССО навели на вражеский "Бук-М2" и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена", – говорится в сообщении.

Уничтожение зенитно-ракетного комплекса с помощью HIMARS попало на видео:

ЗРК "Бук" предназначен для борьбы с вражескими самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками. Используется россиянами для прикрытия разных родов войск или наземных объектов от вражеских массированных авианалетов. Способен работать в условиях, когда противник широко использует радиоэлектронное подавление и в любую погоду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на Авдеевском направлении воинами ССО была обезврежена разведывательная группа российских боевиков.

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