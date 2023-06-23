Бійці ССО показали ефектну ліквідацію 8 одиниць ворожої техніки (відео)

На південному напрямку фронту аеророзвідка Сил спеціальних операцій помітила переміщення техніки ворога та завдала ударів по ній. Результатом влучних скидів з безпілотників стала ліквідація 8 одиниць техніки окупантів.

Як повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, робота операторів ударних БпАК 73 морського центру ССО України потрапила на відео.

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"Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника", – прокоментував ці кадри оператор БпАК.

"Лише за декілька днів, вдалими скидами наші воїни знищили 8 одиниць техніки окупантів. Працюємо далі", – додали у командуванні.

Нагадаємо, днями українські військові, які перебувають на Бахмутському напрямку, захопили ворожі бліндажі та окопи. Третя штурмова бригада зайшла на позиції противника та зайняла його окопи для подальшого ведення бою.

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