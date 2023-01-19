Бійці ССО показали відео раптового ближнього бою з окупантами в районні Кремінної під час розвідки

Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення розвідки натрапили на скупчення сил ворога в районні міста Кремінна Луганської області. Українські військові одразу вирішили вступити в ближній бій.

Про це повідомили в Telegram-каналі ССО. Там зауважили, що по російських загарбниках використали також міномети.

"Під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника. Оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів", – йдеться у повідомленні.

Яка ситуація біля Кремінної

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю ТСН.ua пояснив, що підрозділи ЗСУ дуже близько підійшли до Кремінної. У разі звільнення цього міста можуть виникнути умови для оперативного оточення 15-тисячного угруповання російських військ.

Відтак, ворог розуміє небезпеку, тому робить спроби, щоб зірвати плани українських військових зустрічними атаками.

Також російські військові намагаються покращити свої тактичні позиції на Лиманському напрямку, Куп'янському та на території Луганської області.

"Йдеться про спроби окупантів атакувати в районі Кремінної і на Сватівському відтинку. Туди перекинуті підрозділи 76-ї дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ... Крім того, перекинуті підрозділи 27-ї і 35-ї бригад. Введені в дію фактично всі резерви збройних сил РФ. Менше з тим, спроби росіян контратакувати в районі Стельмахівки, це Куп'янський напрямок, зазнали нищівної поразки", – розповів Снєгирьов.

Експерт наголосив на тому, що підрозділи ЗСУ просунулися в районі міста Кремінна. Зокрема біля населеного пункту Діброва просування українських підрозділів вглиб тимчасово окупованої території від 4 до 7 км. Окремі підрозділи ЗСУ базуються від міста Кремінна на відстані 2-2,5 км.

За словами Снєгирьова, контроль над містом Кремінна "створює для ЗСУ передумови для оперативного оточення російського угруповання, яке зосереджене в агломерації міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне, загальна чисельність до 15 тисяч особового складу".

"Росіяни не можуть не розуміти можливості подібного сценарію. Саме з цим пов'язана передислокація і так звані зривні атаки. Це спроба зірвати контрнаступ ЗСУ зустрічним характером атак... Активізація на Донецькому напрямку – це намагання зірвати наступ ЗСУ в районі Кремінної. Контроль над цим населеним пунктом – це вихід у підчерев'я не тільки Луганського угруповання, але й угруповання російських військ, які оперують на території Донецької області", – пояснив експерт.

Нагадаємо, що військовослужбовці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго у взаємодії з дружнім підрозділом допомогли ліквідувати групу російських військ у Луганській області. Окупантів було виявлено завдяки аеророзвідці.

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