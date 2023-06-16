Бійці ССО врятували 'вагнерівців', які тонули після підриву Каховської ГЕС

П’ятеро російських окупантів, врятованих воїнами Сил спецоперацій на Херсонщині, поповнили обмінний фонд України. Підірвавши Каховську ГЕС російське командування жодним чином не врахувало, що можуть постраждати його ж бійці. Після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ССО

Одна з таких позицій могла от-от опинитися під водою. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього, розповідають спецпризначенці.

П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час по ньому вдарили з ворожих позицій, не дивлячись на те, що там знаходились їхні "товариші".

Під прикриттям кулеметного вогню бійцям ССО таки вдалося доставити живими на узбережжя всіх полонених. Спецпризначенці під час місії не постраждали.

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Вже на березі з’ясувалось, окупанти належать до підрозділу "Шторм Z".

Ці загони комплектуються за тим же принципом, що і формування "Вагнер": основна кількість представників підрозділу являються засудженими росіянами, що відбувають покарання у тюрмах. Російське керівництво пообіцяло їм амністію за участь у війні проти України.

Нагадаємо, бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій вистежили та знешкодили спостережний пункт росіян. Це сталося на південному напрямку фронту.

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