Бійці ССО знищили позицію окупантів на Донбасі дроном-камікадзе (відео)

Українські бійці Сил спеціальних операцій за допомогою дрона-камікадзе завдали удару по позиції окупантів. Внаслідок цього знищені щонайменше двоє ворогів.

Ліквідація росіян відбувалася на Бахмутському напрямку. Про це повідомили на сторінці командування ССО Збройних сил України у Facebook.

"Ми завжди знайдемо спосіб доставки! Під час виконання завдання на Бахмутському напрямку, оператори ССО України виявили вогневу позицію ворога. Запустивши дрон-камікадзе, оператори доставили полум‘яний привіт окупанту", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Батальйон "Скала" показав роботу САУ 2С7 "Піон" біля Бахмута

На відео можна побачити запис камери безпілотника, який рухається у бік позиції окупантів. Прицілившись, оператор скеровує дрон-камікадзе прямо в місце перебування російських військових.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, на Соледарському напрямку бійцям 45-ї ОАБр вдалося виявити з дрона загін російських загарбників та ліквідувати окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!