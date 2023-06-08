Бійці ЗСУ та ДПСУ влаштували окупантам 'мінометне шоу' поблизу Бахмуту (відео)

На Бахмутському напрямку тривають бої з російськими інтервентами. Бійцям ЗСУ та ДПСУ вдалося знищити групу ворога, яка "гуляла українською територією".

Відео знищення окупантів оприлюднила Державна прикордонна служба України у Телеграмі.

Зазначається, що по ворогу вдарили з мінометів та гранатометів.

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"Спільне мінометне "шоу" ДПСУ та ЗСУ: ніхто не скаржився. На Бахмутському напрямку бійці ДПСУ разом з побратимами із ЗСУ виявили рух ворожої групи, яка "гуляла" українською територією", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що внаслідок "мінометного шоу" двох окупантів ліквідовано, а ще двох знешкоджено.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували групу окупантів дроном-камікадзе.

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