Бойцы ВСУ и ГПСУ устроили оккупантам 'минометное шоу' вблизи Бахмута (видео)

На Бахмутском направлении продолжаются бои с русскими интервентами. Бойцам ВСУ и ГПСУ удалось уничтожить группу врага, которая "гуляла по украинской территории".

Видео уничтожения оккупантов обнародовала Государственная пограничная служба Украины в Телеграме.

Отмечается, что по врагу ударили минометы и гранатометы.

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Видео дня

"Совместное минометное "шоу" ГПСУ и ВСУ: никто не жаловался. На Бахмутском направлении драки ГНСУ вместе с собратьями из ВСУ обнаружили движение вражеской группы, которая "гуляла" по украинской территории", – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что в результате "минометного шоу" двое оккупантов ликвидированы, а еще двое обезврежены.

Напомним, ВСУ ликвидировали группу оккупантов дроном-камикадзе.

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