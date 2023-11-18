Бійці ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини знищили 'Солнцепьок', який працював по плацдарму в Кринках (відео)

У Херсонській області на лівому березі Дніпра бійці Сил оборони знищили важку вогнеметну систему окупантів "Солнцепьок". ТОС-1А працював по позиціях українських бійців на південь від Кринок.

Відповідне відео опубліковане у спільноті DeepState. Зазначається, що ТОС-1А "Солнцепьок" було підірвано з допомогою вдалих скидів з безпілотників.

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"Нещодавно були опубліковані кадри роботи ТОС-1А по українських військових в районі населеного пункту. Тепер завдано удару у відповідь... Закріплення та звільнення Херсонщини триває", – йдеться у коментарі до відео.

На другому відео можна побачити, як російський "Солнцепьок" догоряє біля посадок.

17 листопада російські пабліки опублікували відео, зняте на лівому березі Дніпра. Зазначалося, що окупанти застосовують "Сонцепьоки", ВКС та "Гради" "по спецгрупах ворога, що окопуються в районі Кринок".

росіяни писали: "Завдаються масовані удари чи не з усіх видів озброєння. Бойові літаки випустили керовані бомби КАБ. "Солнцепьоки", РСЗВ та гаубиці ведуть потужний обстріл. Також удари завдаються правобережжям Дніпра, де ЗСУ також концентрують сили".

ТОС-1А "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система, яка вистрілює термобаричні боєприпаси залпом з 24 снарядів.

Нагадаємо, бійці ССО на південному напрямку фронту нзнищили російську вантажівку "Урал", яка перевозила іранські снаряди до реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" (РСЗВ).

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