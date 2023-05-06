Бійці ЗСУ з октокоптера R18 мінуснули російський Т-72Б вартістю майже $2 млн (відео)

На одному з напрямків фронту українські аеророзвідники помітили російський танк Т-72Б. Влучним скидом з октокоптера R18 його було ліквідовано.

Кадри знищення ворожої військової техніки з'явилися у соцмережах. Аби повністю знешкодити російський Т-72Б, аеророзвідці довелося використати три боєприпаси.

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Танк Т-72Б – основні відомості:

Танк Т-72Б є одним з основних бойових танків рф та був розроблений в середині 1970-х років. Сьогодні, він продовжує використовуватися в російській армії та експортується в багато країн світу.

Танк Т-72Б виробляється компанією "Уралвагонзавод" в росії. Ціна танку залежить від модифікації, специфікацій. Орієнтовна вартість нового танку Т-72Б3М, залежно від специфікацій, становить близько 2-2,5 мільйонів доларів США.

Основні характеристики танку Т-72Б включають:

Екіпаж: 3 людини (командир, водій та навідник-радист)

Бронювання: забезпечує захист від куль калібру до 125 мм

Головне озброєння: гладкоствольна гармата 2А46М калібру 125 мм, яка може стріляти різними видами снарядів, включаючи кумулятивні та фугасні

Додаткове озброєння: 7,62-мм кулемет PKT та 12,7-мм кулемет NSVT

Двигун: дизельний двигун В-92С2 потужністю 780 к.с.

Швидкість: до 60 км/год на дорозі та до 40 км/год на бездоріжжі

Запас ходу: до 500 км на дорозі та до 300 км на бездоріжжі.

Важливо зазначити, що технічні характеристики танку Т-72Б можуть змінюватися в залежності від модифікації та версії.

Днями українські захисники на одному з напрямків фронту знищили ворожу позицію з мінометним розрахунком.

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