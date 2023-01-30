Бійці ЗСУ показали ефектні кадри знищення 'заблукалих росіян' з ПТРК

Українські захисники вислідили та знешкодили з десяток російських загарбників на східному фронті. Спільна робота аеророзвідників та операторів протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) потрапила на відео.

На кадрах можна побачити, як кілька російських солдатів блукають у посадках. Раптом на місці, де стояли троє з них, прилітає снаряд й окупанти падають замертво.

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Потім можна побачити, як двоє окупантів підбігли до місця "прильоту" та знайшли пораненого побратима, вони почали відтягувати його, але і по них прилетів снаряд.

Трохи згодом камера дрона зафіксувала, як низка російських солдатів блукала територією, згодом на місці, де вони стояли, лежали їхні тіла.

З відео стало зрозуміло, що працювали аеророзвідники та оператори ПТРК з роти "Халка" 239-го БАТ 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

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Також на кадрах показано, як російські бойовики намагалися допомогти пораненому бойовому товаришу дістатися укриття, однак ПТРК наздогнала і їх.

Довідково: 129 окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних Сил України (129 ОБрТрО) — формування Сил територіальної оборони Збройних сил України, кадроване в мирний час у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління "Схід" Сил ТрО.

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