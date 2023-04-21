Бійці ЗСУ показали, як 'помножили на нуль' схованку окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Українські бійці значно прорідили ряди російської армії. Вони атакували окопи росіян на Бахмутському напрямку.

Відео ліквідації ворога було опубліковано на YouTube-каналі 229 Окремого батальйону 127 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. "Окупанти хотіли втекти та заховатися у лісі. Але…", – з цих слів почалася чергова історія про знищення ворога.

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Зазначається, що ліквідацією займалися бійці 229 окремого батальону 127-ї бригади ТрО (Харків), 56-ї окремої мотопіхотної бригади (Маріуполь) та 45-ї окремої артилерійської бригади.

На кадрах можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала переміщення ворога серед окопів. російських інтервентів було ліквідовано двома влучними скидами. Після того, як ціль була уражена наші захисники здійснили "додатковий постріл", аби "вкласти" видимого ворога остаточно.

Потім наші бійці з дрона зафіксували, як з довжелезного окопу почали вибігати росіяни та тікати. "Щури забігли в іншу посадку", – прокоментували відео наші бійці. Вони показали кадри, зняті дроном, що далеко втекти росіянам не вдалося. Кара знайшла їх і поміж дерев. "Більше не бігають", – констатували українські воїни.

Днями бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали відео з Луганщини, де вони ліквідували ворожий танк та підірвали бойову машину піхоти ворога, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку.

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