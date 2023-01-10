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Війна в Україні

Бійці ЗСУ показали "ювелірний постріл", яким вдалося знищити російський опорний пункт біля Бахмута (відео)

Билім Олена

Бійці ЗСУ показали 'ювелірний постріл', яким вдалося знищити російський опорний пункт біля Бахмута (відео)

Мінометники влучним пострілом знищили опорний пункт російських окупантів біля Бахмута. Постріл був настільки потужним, що одного з російських солдатів відкинуло на кілька десятків метрів.

Відео своєї роботи показали бійці 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вони опублікували кадри знищення ворога у Facebook.

"Снайперський постріл. Мінометники 71 окремої єгерської бригади в районі Бахмута ювелірним пострілом знищили російський опорний пункт. Після однієї міни пристрілки, друга лягла точно у ціль. Принаймні, один окупант загинув", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити як після вибуху один з окупантів злетів у повітря, а інший втік до укриття, навіть не перевіривши, чи вижив його бойовий товариш та, чи потрібна йому допомога.

Розвідники ДШВ кажуть, що після цього вибуху на опорному пункті "нікого з росіян не бачили більше як добу".

Нагадаємо, що українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли, як відбили позицію російських окупантів. Ліквідація ворога відбувалася поблизу Бахмута на Донеччині.

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