Бойцы ВСУ показали "ювелирный выстрел", которым удалось уничтожить российский опорный пункт у Бахмута (видео)
Минометчики метким выстрелом уничтожили опорный пункт российских оккупантов возле Бахмута. Выстрел был настолько мощным, что одного из русских солдат отбросило на несколько десятков метров.
Видео своей работы показали бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Они опубликовали кадры уничтожения врага в Facebook.
"Снайперский выстрел. Минометчики 71 отдельной егерской бригады в районе Бахмута ювелирным выстрелом уничтожили российский опорный пункт. После одной мины пристрелки, вторая легла точно в цель. По крайней мере, один оккупант погиб", – говорится в сообщении.
На видео можно увидеть как после взрыва один из оккупантов взлетел в воздух, а другой скрылся до укрытия, даже не проверив, выжил ли его боевой товарищ и нужна ли ему помощь.
Разведчики ДШУ говорят, что после этого взрыва на опорном пункте "никого из россиян не видели больше суток".
Напомним, что украинские военные из 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины рассказали, как отразили позицию российских оккупантов. Ликвидация врага происходила вблизи Бахмута Донецкой области.
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