Бійці ЗСУ показали 'ювелірний постріл', яким вдалося знищити російський опорний пункт біля Бахмута (відео)

Мінометники влучним пострілом знищили опорний пункт російських окупантів біля Бахмута. Постріл був настільки потужним, що одного з російських солдатів відкинуло на кілька десятків метрів.

Відео своєї роботи показали бійці 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вони опублікували кадри знищення ворога у Facebook.

"Снайперський постріл. Мінометники 71 окремої єгерської бригади в районі Бахмута ювелірним пострілом знищили російський опорний пункт. Після однієї міни пристрілки, друга лягла точно у ціль. Принаймні, один окупант загинув", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео можна побачити як після вибуху один з окупантів злетів у повітря, а інший втік до укриття, навіть не перевіривши, чи вижив його бойовий товариш та, чи потрібна йому допомога.

Розвідники ДШВ кажуть, що після цього вибуху на опорному пункті "нікого з росіян не бачили більше як добу".

Нагадаємо, що українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли, як відбили позицію російських окупантів. Ліквідація ворога відбувалася поблизу Бахмута на Донеччині.

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