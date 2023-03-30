Бійці ЗСУ з одного пострілу знищили склад БК окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові під Бахмутом знищили ворожий склад з БК. Окрім цього бійцям вдалося також ліквідувати військову техніку окупантів.

Для знищення позиції росіян знадобився один постріл. Про це повідомили на Telegram-каналі Сухопутних військ Збройних сил України.

Зазначається, що знищення позиції ворога провели розвідники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького спільно з артилеристами 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича та 45-ї окремої артбригади ЗСУ.

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На відео можна побачити локацію, на якій окупанти розташували склад БК та військову техніку. Після влучання снаряда, на цьому місці розпочалася сильна пожежа. БК окупантів почав вибухати, вогонь перекинувся на військову техніку.

Точний час та місце знищення складу окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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