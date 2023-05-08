Бійці ЗСУ на Херсонщині FPV-дроном ліквідували новітній комплекс візуального спостереження 'Муром-П' (відео)

У Херсонській області українські захисники "задвохсотили" за допомогою дрона-камікадзе російський автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П".

Атака на ворожий спостережний пункт потрапила на відео. Кадри опубліковані у соцмережах. "Виявили та знешкодили "Око Мордора", – йдеться в описі до відео.

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Військові у мережі пишуть, що використали для атаки на спостережний комплекс FPV-дрон Phoenix 03 Heavy ucav. І його було придбано завдяки донатам на UNITED24.

"Безпілотник знищує російський комплекс спостереження "Муром-П". Цей комплекс дозволяв росіянам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер так зване око мордора зруйноване", – прокоментували цю подію наші захисники.

Довідково: російські системи далекого відеотепловізійного спостереження зазвичай складаються з камер, які можуть знімати зображення в умовах низької видимості, а також з обладнанням для їх обробки та аналізу, таким як комп'ютери та програмне забезпечення. Зображення, зняте камерою, обробляється за допомогою алгоритмів комп'ютерного зору та машинного навчання, що дозволяє системі автоматично виявляти об'єкти та розпізнавати їх.

Через тепловізор комплекс "бачить" людину на відстані 4 км, а через камеру – 10 км. Автомобіль через тепловізор засікається комплексом на дистанції 8 км.

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