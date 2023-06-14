Бійці ЗСУ 'затрьохсотили' соратника Кадирова Адама Делімханова

У Бердянському районі Запорізької області під обстріл ЗСУ потрапив кортеж російського депутата госдуми Адама Делімханова, правої руки глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це стало відомо з російських ЗМІ.

Спочатку журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов 14 червня опублікував у Фейсбуці пост, в якому повідомив, що Деліханова було ліквідовано.

За його словами, "задвохсотили" Делімханова в Приморську бійці групи СЗГ "Бандерлоги" разом із групою Горизонт. Кортеж поплічників Кадирова рухався на позашляховиках і внаслідок них успішно відпрацювала українська артилерія.

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Сазонов написав, що разом з Делімхановим загинуло ще близько 200 осіб особового складу, серед них були інші наближені до Кадирова особи. "Попередньо поранених не було, а за пів години на місце прибули аж 12 вертольотів, щоб секретно та оперативно вивезти тіла", – зазначив він.

Однак російська госдума інформацію про смерть "правої руки Кадирова" спростувала, зауваживши, що Делімханов поранений, а не мертвий.

Днями українські військові, які продовжують знищувати ворога на різних ділянках фронту, показали роботу спецпризначенців Служби безпеки України. Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ за тиждень ліквідували 16 ворожих танків, 5 "САУ", 14 ББМ та 16 вантажівок, три системи спостереження "Муром", ТОС "Солнцепьок", ЗРК "ТОР" та "БУК", РЛС "Зоопарк". А ще знешкодили понад 150 російських бойовиків.

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