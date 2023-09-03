Понад 4 метри в довжину: у Місісіпі мисливці вполювали гігантського алігатора (фото)

На південному сході США у Міссісіпі мисливці вполювали найбільшого серед коли-небудь бачених у цій місцевості алігатора. Він мав довжину 4,34 метра, а вагою був 364 кілограми.

Як повідомляє Live Science, цей гігант плавав в річці Язу. Раніше тут спіймали алігатора довжиною 4,29 м і вагою 347,5 кг. Це було 2017 року.

За даними MDWFP, це було "дозволене полювання" на алігаторів, яке проводиться в останню п’ятницю серпня кожного року.

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Один з мисливців Дональд Вудс зауважив, що вперше зустрів такого велетенського алігатора. Він каже, що його помітили пізно ввечері, коли вже сутеніло. Команді мисливців знадобилося сім годин, щоб приборкати та вбити звіра.

Тільки піднявши алігатора на свій човен, мисливці зрозуміли, наскільки він гігантський. "Ми були просто вражені, наскільки широка була його спина і яка велика голова, чесно кажучи, це було сюрреалістично", – сказав Вудс.

Команда повідомила про свій "улов" координатора MDWFP Alligator Program Ендрю Арнетта, він офіційно виміряв і зважив тварину перед тим, як оголосити новий рекорд.

Нагадаємо, в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва.

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