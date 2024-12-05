Більшість українських енергооб‘єктів перебувають під другим рівнем захисту від ворожих атак - Міненерго

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що більшість енергетичних об’єктів країни мають другий рівень захисту, що дозволяє зменшити наслідки атак з боку Росії.

Про це він повідомив під час виступу на Ukrainian Energy Security Dialogue 2024, передає Суспільне.

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"На сьогодні значна кількість об'єктів оснащена другим рівнем захисту, що дозволяє зменшити наслідки атак. Однак єдиним ефективним способом захисту залишаються системи ППО. І це підтвердять будь-які військові, оскільки, коли летить тритонна бомба, єдиний спосіб захистити об'єкт — це знищити її ще до того, як вона досягне мети", — зазначив Колісник.

Він також повідомив, що 26 серпня Росія застосувала понад 260 одиниць озброєння загальною вартістю $1 млрд для атак. Через це вживаються графіки обмеження електропостачання та погодинні відключення для стабілізації енергосистеми.

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