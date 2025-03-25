Більшість українців виступають за 30-денне перемирʼя, але є нюанс - КМІС

77% українців позитивно сприймають ідею тимчасового припинення вогню. Найчастіше респонденти розглядали перемир’я як спосіб продемонструвати небажання Росії до миру або її схильність порушувати домовленості. Деякі опитані вважають це можливістю розблокувати військову допомогу, а частина респондентів бачать у ньому крок до завершення війни на умовах, прийнятних для України.

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Водночас 17% опитаних висловили негативне ставлення до цієї ініціативи, оскільки вважають її помилковим рішенням, що може послабити Україну або свідчити про відчай влади. Дехто сприймає перемир’я як потенційний шлях до капітуляції. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12-22 березня.

Разом із тим більшість українців – 79% – категорично відкидають умови Росії для припинення вогню, зокрема вимогу зупинити мобілізацію, припинити постачання зброї з Заходу та відмовитися від розвідданих союзників. Абсолютна більшість у всіх регіонах України виступає проти таких умов, хоча на Сході рівень незгоди трохи нижчий, ніж у інших частинах країни.

Також 62% респондентів заявили, що не підтримають перемир’я, якщо воно не передбачатиме жодних гарантій безпеки. Водночас у разі надання таких гарантій, наприклад, розміщення миротворців, членства України в НАТО або посилення військової допомоги, більше половини українців готові погодитися на припинення вогню.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки громадян Україні виступає проти виборів до завершення бойових дій.

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