Більшості українських водіїв загрожує штраф до 8500 грн: за що можуть покарати

Більшість водіїв в Україні досі ігнорують базові вимоги безпеки під час руху. Згідно з останніми дослідженнями, лише менша половина автолюбителів регулярно користується ременями безпеки. Ще менше з них дбають про те, щоб пасажири в авто також були пристебнуті.

Водночас мало хто усвідомлює, що така недбалість у дотриманні правил дорожнього руху може обернутися суттєвим штрафом у певних ситуаціях. Про це пише UAportal з посиланням на "SUV News".

У стандартних умовах за їзду без пристебнутого ременя безпеки водію загрожує штраф у розмірі 510 гривень. Така ж сума стягується і за кожного пасажира, який перебуває в автомобілі непристебнутим. Важливо усвідомлювати, що відповідальність у першу чергу несе саме водій – навіть у випадках, коли пасажири свідомо відмовляються користуватися ременем. Водій зобов’язаний переконатися, що всі в салоні пристебнуті, перш ніж розпочати рух.

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Якщо комусь здається, що штраф у розмірі 510 гривень є занадто незначним, слід врахувати, що у разі ДТП санкції за таке порушення можуть сягати від 2 400 до 8 500 гривень. Коли пасажир отримує травми й не був пристебнутий, відповідальність покладається на водія, який не перевірив дотримання заходів безпеки перед початком поїздки. Навіть якщо водій рухався згідно з правилами дорожнього руху і став жертвою непередбачуваних обставин, відповідальність за постраждалого пасажира залишатиметься на ньому.

Чому вкрай важливо використовувати ремені безпеки

Фахівці підкреслюють, що згідно зі статистикою, ремені безпеки значно знижують ризик отримання важких травм навіть при невеликих швидкостях зіткнення. Пасажири, які користуються ременями, мають набагато вищі шанси вижити у разі аварії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні планують значно посилити покарання для водіїв.

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