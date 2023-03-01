Великий успіх чи невдачі: остання цифра року народження може розповісти, що на вас чекає

Деякі люди помічають, що їм щастить буквально у всьому – вони легко знаходять хорошу роботу, заводять нових друзів і влаштовують особисте життя. Інші часто борються з труднощами і скаржаться, що у них не виходять майже нічого, незважаючи на докладені зусилля.

За словами нумерологів, це може бути пов'язане з тим, що судилося людині зірками. Так, велике значення має остання цифра року народження. Читайте детальніше!

Якщо рік народження закінчується на 0-1, наприклад, 1950, 1960, 2000, 1971, 1981, 2011 і т.д.

Люди, чий рік народження закінчується на цифри 0-1, сильні духом і наполегливо йдуть до своїх цілей. Вони дуже амбітні і швидко просуваються кар'єрними сходами. Гроші самі йдуть до них у руки, що дозволяє забезпечити безбідне життя. Однак навіть дрібна невдача стає для них ударом, який переживають болісно.

Якщо рік народження закінчується на 2-3 – 1952, 1962, 2002, 1973, 1983, 2003 і т.д.

Люди, чий рік народження закінчується на цифру 2-3, артистичні та креативні. Вони дуже чуйні, але терпіти не можуть рутини. Їхнє прагнення до всього нового заважає досягти успіхів на роботі: зміна сфери діяльності для них звичайна справа. Прагнення перфекціонізму іноді переходить усі грані і стає проблемою в особистому житті.

Якщо рік народження закінчується на 4-5 –1954, 1964, 2004, 1975, 1985, 2005 і т.д.

Люди, рік народження яких закінчується на цифру 4 або 5, переконані у своїй силі та мудрості. Вони є справжніми лідерами, які можуть вести за собою інших, тому зазвичай обіймають керівні посади. Успіх у бізнесі їм передбачений зірками, і навіть ризиковані проєкти приносять солідні гроші.

Якщо рік народження закінчується на 6-7 – 1956, 1966, 2006, 1977, 1987, 2007 і т.д.

Люди, чий рік народження закінчується на цифру 6 чи 7, дуже пристрасні. Вони заповзятливі, імпульсивні, але й безрозсудні. Спонтанні вчинки часто призводять до неприємностей, тож із труднощами доводиться боротися постійно. Особливо страждає фінансова сфера – грошей може критично не вистачати. Непостійність заважає щастю в особистому житті.

Якщо рік народження закінчується на 8-9 - 1958, 1968, 2008, 1979, 1989, 2009 і т.д.

Люди, рік народження яких закінчується на 8 або 9, є найбільш емоційно стійкими. Це надійні, терплячі, обережні та віддані люди. Можуть жертвувати собою заради інших, забуваючи про власні потреби, але тільки в тому випадку, якщо впевнені, що їм будуть відповідати тим же. Щоб досягти успіху, їм потрібно багато і важко працювати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.