'Бориспіль' та аеропорт 'Львів' можуть відновити польоти вже з січня 2025 року: які нюанси

До кінця січня 2025 року в Україні може відновити роботу один із двох ключових аеропортів — "Львів" або "Бориспіль". Про це заявив старший партнер Marsh McLennan Кріспін Еллісон під час 10-го Київського міжнародного економічного форуму.

Еллісон повідомив, що за сприятливих умов вже в січні 2025 року п'ять-шість авіакомпаній будуть готові відновити польоти. Він зазначив, що забезпечити страхування для авіації легше у випадку відновлення роботи аеропорту "Львів". Проте президент Володимир Зеленський наполягає на пріоритетному відкритті міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Еллісона, для страхування пасажирських літаків типу Airbus-320 і Boeing-737 необхідне покриття на суму щонайменше $750 млн. Рішення про запуск польотів залежатиме від Офісу президента, який враховуватиме стан протиповітряної оборони та загальну безпекову ситуацію.

Еллісон також зазначив, що Львів є безпечнішим за Тель-Авів, хоча це твердження не всім подобається.

Програма страхування суден UNITY, реалізована Marsh McLennan і пулом страхових компаній під керівництвом АСКОТ, успішно діє в Чорноморських портах. Її загальний страховий фонд становить $50 млн.

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Перспектива відновлення авіасполучення пов'язана з "дорожньою картою", розробленою Мінвідновлення за підтримки посольства США. Ця програма визначає умови відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Рішення щодо функціонування українських аеропортів найближчим часом залежатиме від безпекової ситуації та механізмів страхування. Влада робить акцент на аеропорті "Бориспіль", щоб уникнути ризиків, пов'язаних із тривалим простоєм головного авіахабу країни.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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