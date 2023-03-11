Браслети, сережки та намиста: з яким одягом не модно поєднувати прикраси

Кожен з нас має індивідуальний стиль та особисте бачення, які речі та з чим поєднувати. Інколи ми дослухаємося порад стилістів, якщо готуємося приодягнуться на важливу зустріч.

Стильний образ можуть покращити різні ювелірні прикраси, однак вони можуть і зашкодити вашому стилю. Стилісти дали поради, як та з яким одягом можна поєднувати браслети, сережки та намиста, а до якого одягу краще відмовитися одягати прикраси.

При виборі прикрас варто звертати увагу на те, куди ви збираєтеся, на одяг, що буде надітим на вас. А ще важливо правильно підбирати прикраси до певного типу фігури та навіть обличчя.

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Прикраси, як кажуть експерти з моди, мають підкреслювати "вигідні частини вашого обличчя і тіла".

Наприклад, якщо ви не встигли подбати про манікюр, то не варто привертати увагу до ваших рук масивними та яскравими колечками. Масивні кільця не варто носити тим, хто має короткі та товстенькі пальці.

Або ж якщо у вас подвійне підборіддя чи повна шия, то не варто носити коротке перлове намисто. А от для повних рук гарно підійдуть об'ємні та масивні браслети.

Стилісти кажуть: якщо ви маєте зайву вагу, обирайте прикраси довгої витягнутої форми (сережки-ланцюжки, довгі кольє і ланцюжки з кулонами). Круглі прикраси, або короткі ланцюжки чи намиста вам не личитимуть.

Якщо ж ви надто худі та маєте витягнуту форму обличчя, то варто обирати прикраси, які візуально покращують вигляд. Наприклад – прикраси округлої форми, короткі та витягнуті в ширину ланцюжки чи намиста.

Власницям видовженої шиї варто звертати увагу на кругле намисто під горло або середньої довжини. А от довгих кольє і ланцюгів варто уникати.

Світлошкірим та світловолосим жінкам варто звертати увагу на срібні прикраси, або на біжутерію "білого" кольору. А от тим, у кого шкіра засмагла і темне волосся – слід звертати увагу на золото та прикраси, що його імітують.

Як не дивно, існують й правила комбінування одягу з прикрасами. Так, наприклад, якщо прикраси складні за дизайном, великі, масивні, то одяг має бути простим і одноколірним. До більш яскравого, різнобарвного, незвичайного одягу краще вибирати найбільш "непримітні" прикраси.

Антитренди у світі прикрас:

Не варто поєднувати одяг з візерунками, принтами та великі прикраси з перлів.

Великі масивні намиста не пасують до одягу з комірцем.

Одяг стриманого крою та пастельних кольорів буде виглядати "ще біднішим", якщо до нього підібрати "стримані" прикраси.

Якщо ви вдягаєте на себе прикраси золотистого кольору, чи вироблені з золота, то не варто вдягати до них прикраси, що мають сріблястий колір, чи вироблені зі срібла.

Не можна поєднувати прикраси з вмістом дорогоцінних каменів разом з біжутерією.

А короткі великі намиста не можна поєднувати з довгими масивними сережками.

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