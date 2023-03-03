Брауні без молока та яєць: економний рецепт для тих, хто тримає піст
Брауні – мрія кожного солодкоїжки. А ви знали, що його можна зробити пісним? Якщо ні, пропонуємо неймовірно простий рецепт цього смаколика.
Ним поділилися гастро-експерти видання Shuba. Цей рецепт не лише простий, але й економний, тож його можна буде готувати чи не увесь час, поки триватиме Великий піст.
Читайте також: Як приготувати ситний салат з картоплею та грибами на Великий піст: простий рецепт
На шість порцій пирога візьміть:
- Борошно пшеничне – склянка
- Манна крупа – склянка
- Цукор – склянка
- Какао – 2 ст. л.
- Сода харчова – 1 ч. л.
- Оцет 9% – 1 ч. л.
- Тепла вода – склянка
- Олія соняшникова – 70 мл
Процес приготування:
Спочатку змішайте сухі інгредієнти. Потім додайте олію, воду і соду, погашену оцтом. Все гарненько перемішайте та залиште на 10 хвилин.
Застеліть форму для випікання пергаментом або змастіть олією. Духовку розігрійте до 180 градусів.
Потім вилийте тісто у форму та випікайте 35-40 хвилин.
Готовий пиріг можна прикрасити горіхами та цукровою пудрою. Ще краще – ягодами. До речі, перед запікання ми спробували додати усередину тіста розморожені вишні – результат приємно вразив.
Пропонуємо також рецепти пісних страв, якими поділився кухар Клопотенко.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!