Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги: танки Challenger 2, гармати, БТР і не тільки

Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2. Це буде частиною найбільшого пакету військової допомоги.

Таке рішення країна ухвалила у відповідь на бомбардування російськими військовими України. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті, пише The Guardian.

"Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості та гарантувати, що у 2023 році і надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свій імпульс, який підтримується міжнародною спільнотою, яка більш ніж будь-коли переконана в тому, що незаконне та неспровоковане вторгнення путіна провалиться", – наголосив він.

За його словами, у новий пакет увійде ескадрон танків "Challenge 2" з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами, 8 гармат AS90 і далі їх кількість буде збільшена.

Окрім цього в список увійшли:

100 тис. артилерійських снарядів;

100 удосконалених ракет;

десятки БпЛА;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

"Сьогоднішній пакет є "важливим збільшенням можливостей України". Це означає, що вони можуть перейти до вигнання російських військ з української землі", – сказав Волес.

Рішення про такий пакет допомоги робить Велику Британію першою західною країною, яка постачатиме українцям основні бойові танки.

Характеристики Challenger 2

Вага: 62-75 т;

Довжина: 8,3 м;

Ширина: 3,52 м;

Висота: 2,49 м;

Екіпаж: 4;

Броня: комбінована "Чобгем", протиснарядна Лобкорпуса: мінімум 700мм від БОПС; Лоб башти: 800мм від БОПС/1200мм від КС;

Динамічний захист: ROMOR

Головне озброєння: 120-мм L30E4

Другорядне озброєння: 1 × 7,62-мм L94A1; 1 × 7,62-мм L37A2;

Двигун: Perkins Engines Company Limited CV12 1200 кс;

Питома потужність:19,2 кс/т

Підвіска: гідропневматична;

Дорожній просвіт: 500 мм;

Операційна дальність: 400 км;

Швидкість: 56 км/год.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення постачання важкого озброєння.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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