Британські війська можуть зайти на територію України для забезпечення мирних угод – премʼєр Британії Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність направити британські війська в Україну для забезпечення виконання можливих мирних угод. Стармер наголосив, що Великобританія прагне відігравати ключову роль у наданні гарантій безпеки для України.

Він підкреслив, що Лондон продовжить підтримувати українських військових, виділяючи щорічно 3 мільярди фунтів стерлінгів щонайменше до 2030 року. Крім того, Британія готова долучитися до гарантування безпеки України шляхом розміщення своїх військ, якщо це буде необхідно. Про це пише The Telegraph.

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Стармер наголосив, що мир в Україні має бути надійним і не стати лише короткою паузою перед новою агресією з боку Росії. Він також вважає, що Британія може стати унікальним посередником між Європою та США у мирному процесі.

За даними The Telegraph, наразі неясно, як саме виглядатимуть потенційні миротворчі сили під керівництвом Європи, однак розглядається варіант розміщення європейських військових на віддалених від лінії фронту територіях, визначених мирною угодою.

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