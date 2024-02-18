Броня стала металобрухтом: відео запальної роботи 60 ОМБр
FPV дрони в руках навчених та креативних пілотів – надзвичайно потужна зброя.
Це яскраво демонструють бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Vidar 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.
До вашої уваги – два показових відео, на яких РУБпАК Vidar ефектно і ефективно вражає важку техніку окупантів.
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"Демобілізували" БМП
"Іде штурм за штурмом наших позицій, бо ворогу конче необхідно порадувати свого вождя до виборів за парєбріком, – пише на бригадній сторінці пресслужба 60 ОМБр. – Але невгамовний FPV підрозділ Vidar дає зрозуміти, що на нашій ділянці відповідальності ловити нічого: демобілізували БМП"
Підсмажені танк та "беха"
Ще один вибуховий відеоролик роботи Vidar + FPV.
Раніше 60 ОМБр показала відео, як артилеристи бригади на Бахмутському напрямку знищили міномет росіян.