БТР росіян натрапив на міну, один з окупантів "став астронавтом" (відео)
Російський бронетранспортер з окупантами на борту наїхав на міну на одній з ділянок фронту. Це сталося в районі активних бойових дій.
Внаслідок вибуху один з окупантів вилетів з БТРа. Відео оприлюднили на сторінці MilitaryLand.net у Twitter.
"Російський БТР із солдатами на верху натрапив на міні десь у районі бойових дій", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити рух російської військової техніки поблизу поля. У певний момент БТР, який їхав позаду, натрапляє на міну.
Внаслідок вибуху здійнялися клуби білого диму. Один з окупантів, які сиділи зверху на військовій техніці, вилетів геть.
На кадрах також видно, що інші загарбники, які втрималися, почали злазити з БТРа. Точна кількість постраждалих внаслідок детонування міни не вказана.
Час та місце вибуху не повідомляється з міркувань безпеки.
Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.
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