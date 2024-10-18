Буданов назвав кількість солдатів КНДР, які незабаром будуть готові до війни з Україною

Близько 11 тисяч солдатів КНДР зараз проходять підготовку на сході РФ. Вже з 1 листопада військо буде готове до війни проти України.

Голова ГУР зазначив, що ці війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Про це Буданов заявив у коментарі The War Zone.

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Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлено до Курської області. Щодо подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня.

"У нас зараз немає повної картини", – заявив Буданов.

Нагадаємо, Буданов сказав, як перемогти росію.

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