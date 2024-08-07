Буданов про мобілізацію в рф: почалися проблеми з людським ресурсом

Російська армія зіштовхнулася з проблемою нестачі особового складу. Вона спостерігається в останні три місяці.

Як повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Forbes, російська армія нині недоукомплектована приблизно на 10%.

Буданов повідомив, що в російській армії виникли проблеми з мобілізацією. За його словами, труднощі почалися близько трьох місяців тому. Попри великі фінансові стимули, потік добровольців значно зменшився.

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"Ворог намагається приховати цю проблему, але цифри говорять самі за себе", – сказав очільник ГУР.

"З мобілізацією в росії не все так просто. Проблеми з людським ресурсом у рф почалися близько трьох місяців тому. Цей момент не усім відомий. До цього в росії з мобілізацією не було жодних проблем", – зауважив Буданов.

Він додав, що росія постійно збільшує виплати за підписання контракту. "У деяких регіонах суми досягають 2 мільйонів рублів, але це не розв'язує проблему. Недобір кадрів в армії рф зафіксовано вперше", – сказав він.

Буданов також додав, якщо війна затягнеться, до літа 2025 року росія може зіткнутися з необхідністю повторної масштабної мобілізації, що може серйозно вплинути на політичну ситуацію в країні.

Раніше Буданов сказав, чи може Україна відмовитися від територій в обмін на мир.

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