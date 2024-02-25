Буданов попередив кримчан: не варто користуватися Кримським мостом (відео)

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував знищення Кримського мосту та застеріг мешканців окупованого півострова.

Буданов зауважив: "ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом".

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Він нагадав, шо у ГУР обіцяли, що у 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму. "І ми цю обіцянку виконали", – додав він.

Голова української розвідки каже, що більшість спецоперацій ГУР в Криму стали можливими завдяки українцям, що живуть там в окупації.

"Спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, попри репресії… Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам", – сказав він.

Кирило Буданов зауважив: "Для успішної оборони та контрнаступу ми повинні контролювати акваторію Чорного моря та бути присутніми на півострові Криму. Поставлені завдання виконані: росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом".

Нагадаємо, 2023 року керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Україна зробить усе можливе, щоб звільнити всі території цього року. Він пояснив, чому не вдалося закінчити війну у названий ним строк.

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