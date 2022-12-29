Буданов спрогнозував наступні атаки рф та пояснив, навіщо окупанти прагнуть захопити Бахмут

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував наступні ракетні удари рф. За його словами, окупанти продовжать спроби знищити енергетичну інфраструктуру.

Водночас Буданов вважає, що російські атаки не будуть такими потужними, як раніше, через суттєве скорочення запасів окупантів. Про це глава розвідки сказав у інтерв'ю для BBC.

"росія не зможе витримати рівень атак через скорочення ракетних запасів і нездатність своєї промисловості їх поповнити", – зазначив він.

Згідно з даними розвідки, Іран відмовляється постачати росії ракети, попри те, що надає окупантам безпілотники, які активно використовуються під час атак по Україні.

Уточнюється, що Тегеран усвідомлює високу вірогідність обмежень з боку заходу внаслідок передачі ракет. Водночас Іран вже перебуває під руйнівними санкціями через його ядерну програму.

Буданов також пояснив, чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут на Донеччині та готові масово втрачати там живу силу. За його словами, захоплення міста дозволить окупантам відкрити шляхи до інших опорних пунктів українських військових на сході.

Окрім цього, захоплення Бахмута дозволить росіянам порушити лінії постачання України. За словами Буданова наступ на це місто очолює ПВК "Вагнер".

Вважається, що її засновник Євген Пригожин хоче захопити місто як "політичний приз" на тлі суперництва між високопоставленими російськими чиновниками.

Зауважимо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росія всі сили кидає на захоплення Бахмута. Проте ворог не може оточити місто, а всі спроби просто марні.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські загарбники здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

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