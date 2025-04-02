Дорожчатиме чи ні: експерти спрогнозували яких цін очікувати на пальне в Україні та що вплине на ринок

Вартість бензину А-95 на українських АЗС залишається стабільною. Станом на 1 квітня середня ціна пального складає 55,66 грн/л, що відповідає рівню попереднього дня.

Експерти очікують, що вартість бензину суттєво не зміниться найближчим часом і залишатиметься на нинішніх позиціях. За інформацією Консалтингової групи "А-95", у великих мережах ціни варіюються в межах 50,4–58,99 грн/л.

Найвищі ціни зафіксовано в таких мережах:

WOG, ОККО – 58,99 грн/л

"Рур груп" – 57,99 грн/л

Shell – 57,95 грн/л

SOCAR – 57,66 грн/л

Neftek – 57,49 грн/л

Очікується, що вартість пального залишатиметься відносно стабільною найближчим часом.

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Де найдешевший бензин?

Найменшу ціну на пальне зафіксували на АЗС RLS, де літр бензину коштує 50,4 грн.

Чи зміняться ціни на бензин найближчим часом?

За даними delo.ua, суттєвих коливань вартості пального в Україні найближчими днями не очікується. Основний фактор, який впливає на ситуацію – зростання цін на нафту, викликане політичним тиском президента США Дональда Трампа на Іран і Венесуелу.

Прогноз на квітень:

До середини місяця ціни на АЗС залишатимуться стабільними.

Подальша ситуація залежатиме від політики ОПЕК, яка раніше заявляла про можливе збільшення обсягів видобутку нафти.

Можливі сценарії:

Якщо ОПЕК підвищить квоти на видобуток – ціни на нафту впадуть, що може сприяти зниженню вартості бензину на АЗС.

Якщо картель не збільшить видобуток – ціни залишаться на поточному рівні протягом квітня.

Раніше ми розповідали, які ціни фіксуються на українських АЗС.

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