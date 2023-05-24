Буде готовий за 30 хвилин: як швидко зварити горох

Всі ми знаємо, що горох вариться дуже довго. Але UaPortal підкаже вам, як значно прискорити процес і готувати його за півгодини. Час приготування гороху залежить від того, цілий він чи подрібнений, а також від сорту. Цілий сухий горох треба варити 2-2, 5 години,подрібнений - 1-1, 5 години.

Прискорити процес можна попередьньо замочивши горох на 5-8 годин. Тоді на приготування цілого гороху піде 40-60 хвилин, а подрібненого – 30-45 хвилин.

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Поради для швидкого приготування гороху:

– сіль додавайте у кінці варки.

– після закипання додайте до нього 2 ст. л. вершкового масла або олії;

– додайте соду через 10 хвилин після того, як горох закипить у пропорції 0,5 ч. л. на 2 л води.

Як правильно варити

Висипте попередньо замочений горох у каструлю та залийте водою. Воду беріть з розрахунку: 1 частина гороху на 3 частини води.

Горох готуйте на маленькому вогні, не накриваючи повністю кришкою. Періодично помішуйте та не забувайте знімати піну. У кінці посоліть.

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