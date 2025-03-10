Гримітиме вже скоро: синоптик розповів, коли Україну накриють перші весняні грози

Цього тижня в Україні пануватиме тепла погода, місцями супроводжувана короткочасними дощами та грозами.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на сайті "Метеопрог".

"Найближчими днями по всій країні збережеться аномальне тепло", – зазначив він.

Проте, за його прогнозом, атмосферний тиск поступово знижуватиметься, що спричинить опади у другій половині тижня. Дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості областей, а подекуди можливі грози. Також у нічний та ранковий час місцями очікуються тумани.

Прогноз погоди на 10-12 березня та очікуване похолодання

Погода 10 березня

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, понеділок в Україні буде теплим і сухим. Денна температура коливатиметься в межах +11...+16 °С, а в західних регіонах місцями потеплішає до +17...+20 °С.

Погода 11 березня

У вівторок, 11 березня, аномально тепла і суха погода збережеться на більшій частині території країни. Лише у західних областях наближення атмосферних фронтів із Центральної Європи спричинить місцями короткочасні дощі.

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Вітер прогнозується 7–12 м/с, місцями вдень можливі пориви до 15–20 м/с.Температура вночі:

Лівобережжя: -1…+4 °С

Правобережжя: +5…+10 °С

Денна температура:

У більшості областей +13...+18 °С. У центрі, на півдні та в Київській області – до +20 °С.

Погода 12 березня

У середу в західних, північних і центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі, а у західних областях вдень можливі грозові опади.

Температура вночі: +5…+10 °С, вдень – +13…+18 °С, у південних областях та Криму повітря прогріється до +20 °С.

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