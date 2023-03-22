Буде кульмінація: астролог назвав найнебезпечніші дати та пояснив, коли може закінчитися війна в Україні

В Україні найближчими місяцями будуть переломні події на фронті, війна наближається до кульмінації. Президент Росії Володимир Путін може підвищити ставки, оскільки йому нема чого втрачати.

Про це ТСН заявив відомий астролог Влад Росс. "Нас чекає дуже активна фаза, кульмінація цього протистояння - з одного боку Україна, ЄС та США, а з іншого боку Китай, РФ та Іран, "вісь зла" викристалізувалася настільки, що тепер все ясно..." – зазначив він.

За словами астролога, у протистояння можуть вплутатися війська та сили НАТО, що вплине на перебіг війни. Особливо небезпечними будуть дві дати – затемнення 20 квітня та 5 травня.

"У період затемнень відбувається найстрашніше. Травень може стати точкою неповернення. Якщо щось станеться в цей час - світу не поздоровиться", – підкреслив Росс.

Водночас він додав, що аспект між Юпітером та Сатурном 19 червня вказує на ймовірну крапку у воєнному протистоянні влітку цього року.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.