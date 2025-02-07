Чи діятиме пільговий проїзд для учасників бойових дій у 2025: що потрібно знати

В Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але інколи перевізники відмовляють у наданні цієї пільги. Зазвичай це пов’язано з відсутністю компенсацій за перевезення ветеранів, але такі обставини не є підставою для відмови.

Про те, чи можуть УБД відмовити в пільговому проїзді у 2025 році, роз'яснили на сайті "Армія Inform". Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах міського транспорту, автобусах приміських і міжміських маршрутів, а також на залізничному та водному транспорті, згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни".

Для цього необхідно мати при собі посвідчення УБД та, якщо використовуються автоматизовані системи, електронний квиток. Якщо УБД відмовили в пільговому проїзді, це є порушенням закону. У такому разі важливо відстоювати свої права, діяти відповідно до законодавства, щоб повернути витрачені кошти та отримати компенсацію за моральну шкоду.

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Що робити, якщо відмовили у безкоштовному проїзді?

Якщо перевізник відмовляє у проїзді, незважаючи на наявність посвідчення учасника бойових дій, необхідно:

Зберегти квиток. Записати контакти свідків відмови. Зафіксувати номер транспорту, час і маршрут поїздки. Дізнатися назву перевізника та його контактні дані (зазвичай вони є біля водія).

Далі потрібно подати заяву про порушення ваших прав в трьох примірниках:

до Національної поліції;

до Укртрансбезпеки (Державної служби України з безпеки на транспорті);

до органу місцевого самоврядування, через який проходить маршрут.

До заяви прикріпіть копії посвідчення УБД та квитка. За неправомірну відмову у пільговому проїзді передбачена адміністративна відповідальність за статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Безпідставна відмова у наданні пільгового проїзду карається штрафом для водіїв і перевізників у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше ми розповідали, хто з українців матиме право на безоплатний проїзд у маршрутках у 2025 році.

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