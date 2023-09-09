Чи враховуватиметься при призначенні субсидії допомога від ООН пенсіонерам

Україна розпочала впровадження програми Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ВПП ООН), яка передбачає надання додаткової фінансової допомоги пенсіонерам, які проживають у зонах активних або можливих бойових дій та отримують пенсію менше ніж 3000 гривень. Важливо відзначити, що ці доплати не будуть враховуватися при розрахунку загального доходу сім'ї для отримання різних видів соціальної допомоги, включаючи субсидії.

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Ця ініціатива стала можливою завдяки рішенню уряду та співпраці Всесвітньої продовольчої програми ООН, Міністерства соціальної політики України та Пенсійного фонду України. Основна мета цієї програми – надання фінансової підтримки пенсіонерам у регіонах, що найбільше постраждали від війни. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Хто може отримати доплати:

Пенсіонери, які проживають на територіях з активними або можливими бойовими діями (визначеними урядом);

Пенсіонери, які отримують пенсійні виплати менше 3000 гривень;

Пенсіонери, які не отримували іншу фінансову допомогу (зокрема, допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

Розмір доплат залежить від різниці між поточною пенсією пенсіонера та сумою 3000 гривень, при цьому мінімальний розмір доплати становить 100 гривень. Гроші виплачуються безпосередньо на банківські рахунки пенсіонерів, на які надходять їхні стандартні пенсійні виплати.

Важливо відзначити, що інформація про пенсіонерів, які відповідають умовам програми, вже міститься в базі даних Пенсійного фонду, тому не потрібно подавати окрему заяву для отримання цієї допомоги. Наразі програма спрямована на близько 260 тисяч пенсіонерів, кожен з яких буде отримувати доплати щонайменше чотири місяці поспіль.

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