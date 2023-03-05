Буде небезпечний період: астрологиня назвала терміни, коли Росія може влаштувати масовану атаку

Окупанти можуть влаштувати новий масований ракетний обстріл України у березні. Крім того, можливі інші провокації, рівень ескалації збільшиться.

Про це заявила астрологиня Ольга Медвецька. "Близько 15 березня (плюс-мінус п'ять днів) є ризик масованої атаки на Україну. При цьому можливе застосування заборонених видів зброї, у тому числі хімічної", – зазначила вона.

За словами астрологині, ворог також може посилити пропаганду та запустити фейкові новини у світові ЗМІ. Під загрозою в період з 15 до 20 березня буде енергетична сфера, також окупанти можуть вдарити по транспортній системі – йдеться як про транспортні вузли, так і вокзали.

Медвецька додала, що будуть і добрі новини – як із фронту, так і від західних партнерів.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.