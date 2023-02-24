'Буде певний результат': ясновидець дав прогноз, коли чекати перелому на фронті в Україні

Період до кінця лютого 2023 року буде часом тяжких боїв в Україні, але вже у березні можливий перелом на фронті. Збройні сили звільнять частину захоплених окупантами територій.

Про це ТСН заявив ясновидець Валерій Шатілович. За його словами, великого наступу Росії не буде, це радше залякування, яке Кремль хоче використати у власних інтересах.

"Масштабного наступу, як минулого року, я не бачу. Вони можуть проводити обстріли, намагатися залякувати людей. Але росіяни не мають сил для наступу. Для них це буде дуже складно, вони не зможуть наступити так само, як 24 лютого минулого року" , – наголосив він.

Ясновидець додав, що окупанти на Донбасі йтимуть буквально по трупах своїх військ, але жодних успіхів не досягнуть. Вже у березні ЗСУ отримають суттєві перемоги на полі бою.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.