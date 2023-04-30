Виходитиме все! Названо дні у травні 2023, коли удача не відступить ні на мить

Травень 2023 року подарує багатьом шанс кардинально змінити своє життя на краще, проте, щоб використати всі можливості на максим, варто прислухатися до порад астрологів.

Так, в останній місяць весни буде багато дат, які вважаються сприятливими для різноманітних починань. Це пов'язано з фазами Місяця та його впливом життя людини.

Вдалими у всіх сенсах будуть 3, 4, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 29 травня.

Нейтральними можна назвати 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 травня.

Небезпечними виявляться дати 5, 15, 16 травня, у ці дні краще не планувати важливих справ, фінансових операцій та далеких поїздок.

Найкращі дні для хірургічних операцій 1-4, 22-30 травня, для стрижок та фарбування волосся 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29 травня.

Для великих покупок, таких як придбання будинку, квартири, машини, побутової техніки, краще вибрати одну з дат – 1, 3, 4, 20, 22, 24, 27 та 30 травня.

Найкращими днями для подорожей стануть 3, 5-10, 16, 20, 21, 27, 28, 30 травня.

Найсприятливішими місячними днями для посадки квітів та насіння будуть 1, 8 та 15 травня.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.