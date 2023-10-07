Будете розчаровані: чому краще не економити на парфумах

Ми радіємо, коли нам вдається зекономити на покупках, тому завжди звертаємо увагу на розпродажі та знижки, де дійсно можна купити хороші речі за вигідною ціною. Але це не стосується парфумів: на ароматі краще не економити. Чому до вибору парфумів слід підходити серйозно, підкаже Радіотрек.

Аромат зі знижкою, але тестер відсутній

Придбання нового аромату тільки через знижку не є найкращою ідеєю. Важливо випробувати його на своїй шкірі, щоб визначити, чи він вам підходить. Якщо немає можливості випробувати аромат перед покупкою, краще утриматися від його придбання.

Термін придатності

Термін придатності парфумів - умовний, особливо якщо вони зберігаються правильно - подалі від сонячних променів і від занадто високої температури. Парфуми можуть прослужити значно довше, ніж вказано на упаковці. Однак не рекомендується купувати парфуми зі скороченим терміном придатності, особливо якщо це подарунок.

Читайте також: Чому не варто нюхати каву при виборі парфумів та що можна використати замість неї

Покупка одного і того ж аромату

Якщо ви бачите аромат, який вже маєте, у магазині зі знижкою, не поспішайте купувати його знову, навіть за дуже вигідною ціною. Переконайтеся, що це той самий аромат, який ви використовуєте регулярно, а не той, який припадає пилом в шафі. Якщо ваш флакон ще не порожній, то покупка навіть із знижкою може бути надто необґрунтованою, оскільки є ризик, що він вам швидко набридне.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!