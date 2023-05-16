Будете мати чудовий вигляд: рецепт суперомолоджуючої сироватки з рису

Певно кожен з нас хоче, аби шкіра на обличчі була гладенькою, сяючою, без пігментації та зморшок. І якщо зайвих грошей на якісну косметику не вистачає, можуть згодитися деякі продукти, що є у кожного на кухні.

Певні харчові продукти дійсно здатні стати компонентами для масок або сивороток, які мають позитивний вплив на шкіру. Це можуть бути овочі, фрукти, ягоди та зелень.

Ще простіше – використати рис, який багатий на вітаміни та поживні речовини. Як повідомляє видання Sante, можна приготувати рисову воду й потім додавати її у маски та креми для обличчя, або використати як сироватку для протирання шкіри на обличчі.

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Рисову воду використовують для збереження молодості шкіри, оскільки вона містить антиоксиданти. Вода з рису допомагає шкірі зберігати еластичність і уповільнює ознаки старіння шкіри, може зменшити зморшки, допомагає зняти запалення шкіри завдяки протизапальним властивостям.

Також рисову воду можна використати для освітлення шкіри, оскільки рис містить трицин, бетаїн і сквален – ці речовини покращують зовнішній вигляд.

А ще рисовий крохмаль корисний для шкіри, особливо якщо у вас є проблеми з сухістю та подразненнями.

Як приготувати рисову воду в домашніх умовах:

Замочіть рис у воді – 100 г рису у трьох склянках води, залиште на годину. Час від часу ложкою перемішуйте рис, намагаючись його притискати до стінок посудини. Процідіть воду з рису в окрему місткість та поставте у холодильник. Цей розчин можна зберігати в холодильнику до тижня, а перед тим як використати для протирання обличчя, відливайте необхідну кількість в окрему чашку, чи блюдце – змочуйте ватні диски та наносьте на шкіру.

Ферментована рисова вода – 100 г рису треба промити й викласти у чисту скляну банку, залийте 3 склянками води. Накрийте банку кришкою і залиште рис на 2 дні при кімнатній температурі або поки вода не почне пахнути кислинкою. Відфільтруйте і перелийте ферментовану рисову воду в скляну пляшку, поставте у холодильник. Такий розчин корисний для шкіри, оскільки містить антиоксиданти, мінерали та вітамінами B і E. У чистому вигляді такий розчин краще не використовувати, перед використанням розбавляйте водою у пропорції 1 до 2. Рисову воду можна отримати й під час приготування рису. Просто коли варите рис на обід чи вечерю, не зливайте з нього воду у раковину, а відлийте в окрему тарілку, чи миску. Процідіть й відлийте у банку, яка закривається. Зберігайте у холодильнику.

А ще можна створити крем для обличчя на основі рису. Для цього потрібно взяти 4 столові ложки рису, 4 столові ложки мигдального або кокосового молока, столову ложку мигдалевого масла, 2 капсули вітаміну Е.

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Як приготувати "корейський рисовий крем".

Рис ретельно промивають, заливають водою, щоб вона його покрила повністю, а потім залишають настоюватися на ніч. Зранку замочений рис треба перемолоти блендером. Додайте до рисової каші 4 столові ложки мигдального або кокосового молока, перемішайте й перекладіть у каструлю. Поставте каструлю на слабкий вогонь, час від часу помішуючи. Коли крем почне густішати, вимкніть вогонь, продовжуючи добре помішувати. І вже коли маса захолоне, треба додати вміст капсул вітаміну Е і мигдальне масло. Зберігайте такий крем у холодильнику. Такий крем краще використовувати як маску для обличчя зранку та увечері. Залишати її на 20 хвилин, а потім витирати ватними дисками.

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