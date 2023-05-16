Будете выглядеть прекрасно: рецепт суперомолаживающей сыворотки из риса

Наверное, каждый из нас хочет, чтобы кожа на лице была гладкой, сияющей, без пигментации и морщин. И если лишних денег на качественную косметику не хватает, могут пригодиться некоторые продукты, которые есть у каждого на кухне.

Некоторые пищевые продукты действительно способны стать компонентами для масок или сывороток, которые оказывают положительное влияние на кожу. Это могут быть овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Еще проще – использовать рис, богатый витаминами и питательными веществами. Как сообщает издание Sante, можно приготовить рисовую воду и затем добавлять ее в маски и кремы для лица или использовать в качестве сыворотки для протирания кожи на лице.

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Рисовую воду используют для сохранения молодости кожи, поскольку она содержит антиоксиданты. Вода из риса помогает коже сохранять эластичность и замедляет признаки старения кожи, может уменьшить морщины, помогает снять воспаление кожи благодаря противовоспалительным свойствам.

Также рисовую воду можно использовать для осветления кожи, поскольку рис содержит трицин, бетаин и сквален – эти вещества улучшают внешний вид.

А еще рисовый крахмал полезен для кожи, особенно если у вас есть проблемы с сухостью и раздражением.

Как приготовить рисовую воду в домашних условиях?

Замочите рис в воде – 100 г риса в трех стаканах воды, оставьте на час. Иногда ложкой перемешивайте рис, стараясь его прижимать к стенкам сосуда. Процедите воду из риса в отдельную емкость и поставьте в холодильник. Этот раствор можно хранить в холодильнике до недели, а перед использованием для протирания лица отливайте необходимое количество в отдельную чашку или блюдце – смачивайте ватные диски и наносите на кожу.

Ферментированная рисовая вода – 100 г риса промыть и выложить в чистую стеклянную банку, залейте 3 стаканами воды. Накройте банку крышкой и оставьте рис на 2 дня при комнатной температуре или пока вода не станет пахнуть кислинкой. Отфильтруйте и перелейте ферментированную рисовую воду в стеклянную бутылку, поставьте в холодильник. Такой раствор полезен для кожи, поскольку содержит антиоксиданты, минералы и витамины B и E. В чистом виде такой раствор лучше не использовать, перед использованием разбавляйте водой в пропорции 1 к 2. Рисовую воду можно получить и при приготовлении риса. Просто когда варите рис на обед или ужин, не сливайте из него воду в раковину, а отлейте в отдельную тарелку или миску. Процедите и отлейте в закрывающуюся банку. Храните в холодильнике.

А еще можно сделать крем для лица на базе риса. Для этого нужно взять 4 столовых ложки риса, 4 столовых ложки миндального или кокосового молока, столовую ложку миндального масла, 2 капсулы витамина Е.

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Как приготовить "корейский рисовый крем".

Рис тщательно промывают, заливают водой, чтобы она покрыла его полностью, а затем оставляют настаиваться на ночь. Утром замоченный рис надо перемолоть блендером. Добавьте в рисовую кашу 4 столовые ложки миндального или кокосового молока, перемешайте и переложите в кастрюлю. Поставьте кастрюлю на слабый огонь, время от времени помешивая. Когда крем начнет сгущаться, выключите огонь, продолжая хорошо помешивать. И уж когда масса остынет, нужно добавить содержание капсул витамина Е и миндальное масло. Храните такой крем в холодильнике. Такой крем лучше использовать в качестве маски для лица утром и вечером. Оставлять ее на 20 минут, затем вытирать ватными дисками.

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