Содержит витамины и минералы: почему не стоит сливать воду из риса и как ее использовать

Во время приготовления риса не следует выливать воду, в которой варилась крупа, в раковину. Использовать рисовую воду можно с пользой для кожи.

Эксперты по уходу за телом отмечают, что когда вы будете готовить рис, слейте воду, в которой он замачивался или варился, в банку или миску. Ведь рисовая вода подходит как средство для очищения кожи.

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Можно нанести немного воды из риса на ватный диск и протереть кожу. Содержащиеся в воде витамины стимулируют рост новых клеток кожи, а также сужают поры.

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К тому же вода, в которой вы варили рис, содержит много антиоксидантов, минералов и витаминов B и E. Она также содержит вещество, которое, как считается, борется со старением кожи.

А еще вы также можете использовать рисовую воду в качестве шампуня.

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