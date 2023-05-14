Можна не витрачатися на шампуні: чим мити волосся, аби воно довго не жирніло

Шампуні та кондиціонери не так легко підібрати, аби вони підходили не лише для волосся, а й для шкіри голови. Інколи дорогі засоби можуть виявитися не придатними задовольнити основні вимоги споживача до них.

Якщо у час чутлива шкіра голови, можна використовувати натуральний шампунь. А ще спробуйте природні засоби для миття волосся. Це можуть бути настоянки трав, або підкислена лимоном вода.

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Для тих, у кого волосся швидко стає масним, можна спробувати такі "народні методи":

Сода – столову ложку розчиняють у двох літрах теплої води та промивають волосся.

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Яблучний оцет – ним треба користуватися обережно, аби уберегти очі. У Трьох літрах теплої води треба розмішати 3 ст. л. яблучного оцту та сполоснути волосся й шкіру голови.

Також мити волосся, яке швидко масніє, варто мити прохолодною водою – це може допомогти зменшити вироблення шкірного жиру.

Рожева глина – її змішують із зеленим чаєм, щоб створити пасту. Пасту з глини наносять на волосся й шкіру голови, залишають на 10 хвилин, а потім змивають теплою водою.

Гречана вода (вода, в якій варилася гречка) – містить багато протеїнів, вітамінів та мінералів, які можуть допомогти зменшити жирність волосся.

Олія чайного дерева – просто додайте кілька крапель олії чайного дерева до свого шампуню або кондиціонера, щоб зменшити жирність волосся та запобігти лупі.

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Зменшити масніть волосся можуть допомогти маски, створені на основі яєчного білка, глини, алое. Їх перед використанням краще перевіряти на шкірі зап'ястя, аби визначити, чи немає у вас алергічної реакції на таку суміш. Якщо все добре, можна нанести таку маску на шкіру голови та волосся, потримати 30 хвилин, а потім змити водою.

Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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